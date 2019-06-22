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Lapta'da trafik kazası! 2 yaralı

Lapta'da bugün saat 12:30 sıralarında, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:19
Lapta'da trafik kazası! 2 yaralı

Lapta'da bugün saat 12:30 sıralarında, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, Muhammet Ali Çelik (E-35), yönetimindeki NK 897 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları dikkatsizce sağdan geçmeye çalıştığı sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Celebrty Otel'e dönüşe geçen David Licehce yönetimindeki ZNE 494 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile her iki araç kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarpıp durabildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NK 897 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Berivan Canan (K-34) kaldırıldıkları Girne Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası!
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