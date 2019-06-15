Lapta'da trafik kazası!

Lapta'da dün gece saat 20:45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Murat Ardaç yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, dün gece saat 20:45 sıralarında, Mustafa Dağgül (E-32), yönetimindeki PJ 803 plakalı araç ile Lapta'da Tuğral Sokak üzerinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne - Güzelyurt Anayolu'na giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Murat Ardaç (E-28) yönetimindeki MT 221 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Ardaç kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.