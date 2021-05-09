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Lapta da uyuşturucu operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

09 Mayıs 2021 Pazar 10:31
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Lapta da uyuşturucu operasyonu

08.05.2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lapta’da, Ö.G.(E-66)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve saksılar içerisinde 11 kök hintkeneviri türü bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuLaptaNarkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
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