Lapta da uyuşturucu operasyonu

08.05.2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lapta’da, Ö.G.(E-66)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve saksılar içerisinde 11 kök hintkeneviri türü bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.