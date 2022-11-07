Lapta'da yerel seçim hareketli geçecek

Fuat Namsoy, Mustafa Aktuğ ve İbrahim Erbildim'in oratk basın açıklaması şu şekilde;



"Bilindiği üzere 25 Aralık yerel seçim sürecinde aday adaylığımızı açıklamış, müracaatlarımızı yapmış ve Partimizin vereceği kararı beklemiştik. Fakat yılan hikayesine döndürülen Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi adaylığı ile ilgili Ulusal Birlik Partisi Başkanlığı geçtiğimiz hafta beklenmedik bir karar vermiş ve CTP kökenli bağımsız belediye başkanı ve başkan adayı Fırat Ataser’i destekleme kararı almıştı.

Fırat Ataser’in gerek genel seçimlerde gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya koyduğu tutumu iyi bilen ve yaşayan bölgedeki sağ partiler arasında infial yaratan bu karar neticesinde, Ulusal Birlik Partili belediye başkan adayları olarak güçlerimizi birleştirme kararı almış ve bir kamuoyu yoklaması yapma yoluna gitmiştik.

Bugün öğleden sonra anket şirketi tarafından bizlere açıklanan sonuçlar neticesinde ise adaylarımızdan Lapta eski belediye başkanı Fuat Namsoy’u aday gösterme ve hep birlikte destekleme kararı almış bulunmaktayız.

Ülkenin en büyük sağ partisini hiçe sayarak CTP kökenli bağımsız bir başkan adayından medet umanlar günün sonunda yanıldıklarını anlayacaklardır. Ulusal Birlik Partisi tabanı her seçimde birlik olmayı başarmış ve adaylarına sahip çıkmışlardır. Gelinen aşamada gerek örgütlerden aldığımız güç gerekse tabanımıza olan güven çerçevesinde anketten çıkan %62.5 oy oranımızla bu yolda, birlikte yürümeye kararlıyız.

Bu uğurda, birleşen beldelerimizde halkımıza olan güvenimiz ve halkımızın desteği ile seçimden zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır. "