Lapta'daki yangınla ilgili açıklama...

İşte Polisin açıklaması...

Saat 00:15 sıralarında Lapta Oteller Bölgesi Fevzi Çakmak Caddesinin kuzey kısmında rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların etkisiyle yangın meydana geldi . Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ekipleri, askeri personel, bölge halkı Lapta Belediyesine ait su tankeri ve iş aracı ve bölge tankerleri ile müdahale edildi. Yangın söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu yaklaşık 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 2 alıç ağacı tamamen, akasya ağaçları ise kısmen yandı. Soğutma çalışmaları sürüyor.