Lapta Girne Seferini Yapan Yolcu Minibüsü Kaza Yaptı 3 Yaralı

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bu minibuslere kim izin verdiyse girneye en buyuk kotuluklerden birisini yapti.
istedikleri yerde dururlar, olmadik bir yerde ani fren yapip beklerler, digerinin yolcusunu kapmak icin yarisa girerler. yola cok ani giris yaparlar, surekli boru calarlar.. bir defa bile polisin bunlari denetledigini gormedik.
çok doğru yazdınız gerçekten yollarda yarış halindeler resmen insan hayatını hiçe sayııyorlar.polis bunları hiç mi görmüyor acabaBeğen (0) Beğenmedim! (0)