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Lapta Huzurevi’nin yedi odası 14 kuruluş tarafından yenilendi

Lapta Huzurevi’ndeki yedi oda, 14 gönüllü kurum ve kuruluşun girişimiyle bakımdan geçirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:43
Lapta Huzurevi’nin yedi odası 14 kuruluş tarafından yenilendi

Lord’s Palace Hotel öncülüğünde ‘’ I CARE- Sizi Önemsiyorum’’ sloganıyla bir araya gelen 14 gönüllü kurum ve kuruluş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lapta Huzurevi’nin yedi odasının bakım, boya ve tamiratını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun süslemelerine Selen Poyrazlı, avize ve apliklerde Elektrokur, nevresim takımları Cin Tekstil, her odaya televizyon Asel Grup, Mir Gıda, Hometroniks, BYT Danışmanlık, televizyonların uydu hizmeti için Tektan Limited, mutfak malzemelerinde Akinoks, komodinler için Çeler Ahşap, perde ve döşeme tamiri İpek Perde, klimalar Tüccaroğlu Kuruyemiş, Huzurevi binasının tüm bakım ve onarımları, boya ve badanası Kıbrıs İnşaat, temizlik, düzenleme ve organizasyon ise Lord’s Palace Hotel tarafından bir haftalık sürede tamamlandı.

Lord’s Palace Hotel tarafından dün Lapta Huzurevi’nde yaşlılara yönelik düzenlenen öğle yemeğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, huzurevinin yeniden düzenlenmesine katkı koyan Lord’s Palace Hotel yetkililerine ve hayırsever kişi ile kurumlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Etkinlikte, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Lord’s Palace Hotel Yönetim Kurulu üyesi Olgun Aydıntaş, Lord’s Palace Hotel Genel Müdürü Sami Preshova, Lapta Huzurevi Sorumlusu Mehmet Ali Ellidört ile otel çalışanları yer aldı.

Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Huzurevi’nde daha önce odaların durumundan üzüntü duyduğunu, yapılan bakım ve onarımdan sonra durumu görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Lord’s Palace Hotel’e ve tüm katkı koyan firmalara teşekkür eden Sucuoğlu, “Bir halkı halk yapan, bu gibi sosyal projelerdir. Yaşlı insanlarımızı böyle mutlu görmek, her şeye değer. Bu katkıların, yardımların devam etmesini bekliyoruz, yardımların sonucunu görmek bizleri mutlu ediyor, halk yeter ki yaptığı yardımların nereye gittiğini görsün” ifadelerini kullandı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, “Yalnızca Yaşlılar Haftası’nda değil her gün yaşlılarımızı düşünelim demiştik. Gönüllü kurum ve kuruluşlarımız bu tarz etkinlikleri daha sık yaparsa, biz de daha çok destek veririz. Lapta Huzurevi yetkililerinin de her zaman yanındayız ve kendilerine desteğiz.” şeklinde konuşarak, odaların yeniden düzenlenmesine katkı koyan Lord Palace Hotel yetkililerine teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise yaşlılık döneminin hayatın önemli bir evresi olduğuna dikkat çekerek, yaşlıların bu dönemi huzur ve refah içinde, iyi koşullarda geçirmesini sağlamanın dairenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

Devletin imkanlar dahilinde yaşlılara en iyi hizmeti vermek için çalıştığını belirten Başkurt, hayırsever kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, güzel ve başarılı projelere imza atıldığına dikkat çekerek huzurevine katkı koyan hayırsever kuruluşlara teşekkür etti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Lapta Huzurevi
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