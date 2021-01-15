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Lapta Kardeşler Fırını'nda pozitif vaka!

Lapta Kardeşler Fırın’ının personellerinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İşletme bir süreliğine ara üretimine ara verdi.

15 Ocak 2021 Cuma 11:17
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Lapta Kardeşler Fırını'nda pozitif vaka!

Lapta’da hizmet veren Kardeşler Fırın’ında çalışan personellerin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

İşletme, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, personellerin test sonuçlarının pozitif çıkmasından ötürü bir süreliğine üretimlerine ara verdiklerini duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu Koronavirüs sürecinden maalesef ki işletmemiz de olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır.

İşletmemizdeki bazı personellerin test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı hem kendi sağlığımız hem de sizlerin sağlığı ve sizlere ileride daha kaliteli hizmet verebilmek adına, bir süreliğine üretimimize ara verdiğimizi bildiririz.

Daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere.”

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