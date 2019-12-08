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Lapta’da 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

08 Aralık 2019 Pazar 15:05
Lapta’da 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

Lapta’da 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan A.B dün mahkemeye çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 2019 yılı Kasım ayı içerisinde iki kez farklı tarihlerde baldınızın 15 yaşındaki kızının bacak ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini söyledi. Şikayetin önceki gün yapıldığını, kız çocuğunun sosyl hizmetleri görevlisi eşliğinde ifadesinin alındığını, zanlının da  tutuklandığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkemede söz alan zanlı ise “o kız yeğenim sayılır. Asla böyle birşey yapmadım. Sadece onla ilgili bazı şeyleri ailesine söyledim. Çok dışarı çıkıyor gibi..o yüzden benden şikayetçi oldu”dedi. 

Anahtar Kelimeler:
LaptaTaciz
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dervis 2019-12-08 15:29:52

nasil bir durtunuz, uckurunuz var..herkese indiriyorsunuz. gayri medeni, vahsi, namussuz insanlar

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