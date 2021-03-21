LAPTA’DA ACI OLAY…

Lapta’da babasının adına zimmetli tabancanın bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Yahya Ergör, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre acı olay bu akşam 19.00 sıralarında meydana geldi.
Evinde babasının adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağır yaralanan Yayha Ergör, ambulansla hastahaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.