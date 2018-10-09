Lapta’da araç yangını

Lapta'da park halinde bulunan Bereket Köylü'ye ait KT 571 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü, ön tampon, sağ ön çamurluk, sağ ve sol ön lambalar, sağ ön lastik, motor kapağı, ön cam ve sağ dikiz aynası tamamen yandı.

Soruşturma devam ediyor.



Diğer polisiye haber;

AKILLI SU SAYACINI SÖKTÜ, KAÇAK SU KULLANDI

Çayırova'da A.K.’nin (E-39) ikametgahına belediye tarafından takılan akıllı su sayacını bulunduğu yerden söküp hasara uğrattığı ve şebeke hattından kaçak su kullandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.