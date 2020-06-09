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Lapta’da bulunan tarihi şapel ve mezarlık ahıra çevrildi

Lapta’da bulunan 1800’lü yılların ortalarında inşa edilen tarihi şapel ve hristiyan mezarlığı, ahıra dönüştürüldü.

09 Haziran 2020 Salı 15:29
669 Okunma
Lapta’da bulunan tarihi şapel ve mezarlık ahıra çevrildi

Lapta’da bulunan 1800’lü yılların ortalarında inşa edilen tarihi şapel ve hristiyan mezarlığı, ahıra dönüştürüldü.

Evkaf tarafından bir kişiye kiralanan kilisenin avlusunda hayvanlar barınıyor.

Lapta köyünün hemen dışında inşa edilen tarihi şapel ve mezarlıkta hayvan beslendiği ortaya çıktı.

Evkaf tarafından kiralanan kilise ve mezarlıkta uzun yıllardır mezar taşlarının arasında hayvan beslendiği belirtilirken, kimsenin konuyla ilgili bir çözüm arayışı içinde bulunmadığı da belirtildi.

Kaynak: Gazedda Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
LaptaşapelMezarlık
Yorumlar
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Yazıklar Olsun! 2020-06-09 15:58:00

Önce iğneyi kendine sonra da çuvaldızı başkasına batıracan...Alın işte!Yalnızca bu değil ki...Araştırılsa bunun gibi onlarca yer var böyle....Burası KKTC ve başbakanı da Tatar...Allah acısın bizi...

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Gercekci 2020-06-09 15:52:46

E simdi gel da Rumlara NECIN CAMIYE BAYRAK ASTINIZ? de. Biz tarihi eserlere , dini sembollere ibadethanelere ne kadar sahip ciktik ki Rumlari elestirelim?

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dervis 2020-06-09 16:48:19

olsun. bayrak var mi.. yok. o kadar

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