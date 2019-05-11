Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan T.Y (E-38), iş yerinden pipa takımı, yıldız takımı, tornavida takımı, anahtar seti ile 3 adet dövme makinesi ve aparatını çaldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine, meselede zanlı görülen T.Y tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Lapta’da hırsızlık!
11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan T.Y (E-38), iş yerinden pipa takımı, yıldız takımı, tornavida takımı, anahtar seti ile 3 adet dövme makinesi ve aparatını çaldı.