Lapta’da hırsızlık!

Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan T.Y (E-38), iş yerinden pipa takımı, yıldız takımı, tornavida takımı, anahtar seti ile 3 adet dövme makinesi ve aparatını çaldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine, meselede zanlı görülen T.Y tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.