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Lapta’da hırsızlık!

11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
Lapta’da hırsızlık!
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Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan T.Y (E-38), iş yerinden pipa takımı, yıldız takımı, tornavida takımı, anahtar seti ile 3 adet dövme makinesi ve aparatını çaldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine, meselede zanlı görülen T.Y tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkLapta
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