Lapta’da iş kazası!

Dün akşam saatlerinde Lapta’da meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Feyyaz Kıhan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 20.00 sıralarında, Lapta Başpınar bölgesinde yapımı devam eden cami inşaatına beton dökümü yapıldığı sırada, beton mikserine ait pompanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu vibratorün patlaması neticesinde 27 yaşındaki Feyyaz Kıhan elektrik akımına maruz kalarak yaralandı.

Olayda yaralanan Feyyaz Kıhan kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis soruşturmasını sürdürüyor.