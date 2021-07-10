Lapta'da market hırsızlığı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

09.07.2021 tarihinde, 00:20-00:40 saatleri arasında Lapta’da faaliyet gösteren Bestmar isimli marketin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 18.741,42 TL nakit parayı ile farklı markalarda yaklaşık 80 paket sigara çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen E.M.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.