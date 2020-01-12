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Laptalı: Polise güvenimiz sonsuz

12 Ocak 2020 Pazar 14:49
Laptalı: Polise güvenimiz sonsuz

Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanına ateş açıldı.

Thrones Club İşletme Müdürü Hüseyin Laptalı, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan saldırının mekanın kapalı olduğu saatte meydana geldiğine dikkat çeken Laptalı, “Sokak magandalarının saldırısına uğradık” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü güvencelerinin tam olduğuna vurgu yapan Hüseyin Laptalı, saldırıyı gerçekleştirenlerin yargı huzuruna çıkarılacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Hüseyin Laptalı’nın açıklaması şöyle:

Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı. Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvecimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır. Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimiz.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaThrones ClubHaberGündemKıbrıs
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vatanperver 2020-01-12 15:17:06

Atesli silah tasimayan bir toplum istiyoruz.Bu ulkede kesinlikle atesli silah tasiyanlara cok agir cezalar verilmelidir. Cunku TEKSAS olmak istemiyoruz.

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Kktc gercekleri 2020-01-12 15:26:51

Tam 2 ay önce içerde kurşunlama oldu bu mekanda. Polisinde haberi olmasına karşılık herhangi bir haber çıkmadı medyada . Maalesef mekan hala daha girişe dedektör koymamakta ısrarlı. Anlaşılmaz ama gerçek.

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