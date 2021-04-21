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Larnaka'da işlenen cinayetin yankıları sürüyor

Larnaka’da aracının içinde silahlı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Marios Yeorgiu cinayetinin yankıları sürüyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 13:08
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Larnaka'da işlenen cinayetin yankıları sürüyor

Politis gazetesi, Larnaka’da aracı içerisinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 34 yaşındaki Marios Yeorgiu’nun önemli bir uyuşturucu davasının tanığı olmasının gündemde olduğunu, bu yüzden öldürülmüş olabileceğinin düşünüldüğünü yazdı.

Yeorgiu’nun geçmişte bir buçuk kilo kokain türü uyuşturucuyla yakalandığını ancak “elebaşını” ihbar ettiği için sadece iki buçuk yıl hapis cezası aldığını belirten gazete, Yeorgiu’yu öldüren kişi veya kişilerin, Yeorgiu’nun hareketlerini çok yakından takip ettiklerinin anlaşıldığını vurguladı.

Gazete, Rum polisinin araştırmalarını da bu davayla ilgili çevrelere yoğunlaştırdığını belirtti.

Son Güncelleme: 21.04.2021 13:15
Anahtar Kelimeler:
Larnakada CinayetMarios Yeorgiu
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