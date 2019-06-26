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Larnaka'daki Osmanlı Türk Şehitliği kaderine terk edildi

Larnaka'da bulunan Osmanlı Türk Şehitliği kaderine terk edildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:43
Larnaka'daki Osmanlı Türk Şehitliği kaderine terk edildi

Osmanlı Devleti zamanında Kıbrıs'ın Larnaka kentinde kurulan Türk Şehitliği 1974 Barış Harekatı'na kadar Kıbrıslı Türklerin cenazelerini defnettikleri bir yerken, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçen Larnaka Türk Şehitliği'nin bugünkü hali görenlerin yüreğini dağlıyor.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı Larnaka Belediyesinin sorumlu olduğu Makenzi bölgesinde bulunan Osmanlı Türk Şehitliği'nde çok sayıda mezar tahrip edilmiş durumda.

Mezar taşlarının yerlerde olduğu, bazılarının çalındığı ve şehitliğin tamamen kaderine terk edildiği görülüyor.

Her yerini otların ve çalıların kapladığı şehitliğin adeta ormanı andıran görüntüsü dikkat çekiyor.

Şehitliğin içler acısı halini Avrupa'da yaşayan Kıbrıslı Türk Osman Hordan görüntüledi.

Hordan, yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirerek yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.

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