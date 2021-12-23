Larnaka Şehitleri anıldı

Törende günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Rumların 21 Aralık 1963’te Kıbrıslı Türklere yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı Larnaka Sancağı’na bağlı yerleşim yerlerinde verilen direnişi anımsattı.

Sadıkoğlu, “Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı, Larnaka Sancağımıza bağlı 43 Köyümüzde yaşayan yaşlı, kadın ve çocuk çok sayıda vatandaşımız saldırılar karşısında ne yazık ki göç etmek zorunda bırakıldılar, büyük bir zulüm ile karşı karşıya kaldılar, ama mücadelelerinden asla vazgeçmediler” dedi

Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayının Larnaka’da gerçekleştirilen “Kayıp Otobüs” olayı olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, milli mücadele yıllarında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

İskele Mücahitler Derneğinden Ali Abdurrahmanoğlu da, Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda şehit ve kayıplar verdiğini anlattı.

Bölge okullarından öğrencilerin okudukları şiirlerle devam eden Larnaka Şehitlerini anma töreni okunan dua ile sona erdi.