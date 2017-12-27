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Larnaka yolu karıştı

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Gazimağusa’da van ile salon araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:30
Larnaka yolu karıştı
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Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da, Larnaka yolu olarak bilinen 15 Ağustos Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 15 Ağustos Bulvarı üzerinde yönetimindeki HU 409 plakalı Van aracı ile seyreden Tugay Gökkaya, önünde seyreden ve sağa doğru dönüşe geçen Abdullah Tüver yönetimindeki FZ 524 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle FZ 524 plakalı aracın sürücüsü Abdullah Tüver ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kurt, yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildikleri bildirildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 14:34
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