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Larnaka’da Akılalmaz Olay!

09 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
Larnaka’da Akılalmaz Olay!
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Güney Kıbrıs'ta ikisi kız biri erkek üç küçük çocuğunu, apartmanın 3’üncü katındaki balkona atan ve uzun süre içeri almayan kadın tutuklandı. Bu arada polisin aradığı hırsızı vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti.

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Politis’in “Larnaka’da Akılalmaz Çocuk Terk Etme Olayı” başlıklı haberine göre, şikayet üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatten uzun süre 3’ünc kat balkonunda kalan 8, 7 ve 4 yaşlarındaki çocukları kurtardığı. gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuklarını cezalandırmak için balkona kilitleyen genç anne tutuklandı ve dün hakkında mahkemeden 5 gün tutukluluk emri alındı.

POLİSİN ARADIĞI HIRSIZI VATANDAŞLAR YAKALAYIP TESLİM ETTİ

Fileleftheros Rum polisinin ev açma ve hırsızlıktan aramakta olduğu 31 yaşındaki kişinin dün Baf’ta hırsızlık için girdiği dairede vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiğini bildirdi. Gazeteye göre adı belirtilmeyen hırsız hakkında, büyük miktarda altın ve ziynet eşyası çalmaktan 30 Nisan’dan beridir tutuklama emri vardı ve o tarihten beridir polis tarafından aranıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Larnaka
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