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Larnaka’da camiye Bizans bayrağı asıldı

Larnaka’da bulunan Tuzla Camisine Bizans bayrağı asıldı.

07 Haziran 2020 Pazar 09:58
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Larnaka’da camiye Bizans bayrağı asıldı

Larnaka’da Hamit Bey Sokağı üzerinde bulunan ve Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

Dün akşam asılan bayrak, sabahın erken saatlerinde bölge sakinleri tarafından fark edildi. 

Bölge sakinleri, bayrağın şu saatlerde halen daha Camide olduğu bilgisini de verdi.

Larnaka’nın en işlek sokaklarından birinde bulunan Camide, ışıklandırma veya kamera sistemi bulunmuyor.

Kaynak: Voice of the Island

Anahtar Kelimeler:
LarnakaTuzla CamisiGüney KıbrısBizans Bayrağı
Yorumlar
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Magusalı 2020-06-07 11:30:40

Cumhurbaşkanı nerede. Ortak komite oluşturulsun ve karar versin. Hep söylenen bu. Halen kendilerini Bizanslı sayıyorlar. Yani Rum. Bunlar kendilerini Yunan saymıyor.

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Magusalı 2020-06-07 11:32:54

Bunlar halen kendilerine gelemediler. Burası bir camı. Camide bu bayrağın ne işi var. Alacaksın o bayrağı bir kerelerine.

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