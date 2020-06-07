Larnaka’da camiye Bizans bayrağı asıldı

Larnaka’da Hamit Bey Sokağı üzerinde bulunan ve Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

Dün akşam asılan bayrak, sabahın erken saatlerinde bölge sakinleri tarafından fark edildi.

Bölge sakinleri, bayrağın şu saatlerde halen daha Camide olduğu bilgisini de verdi.

Larnaka’nın en işlek sokaklarından birinde bulunan Camide, ışıklandırma veya kamera sistemi bulunmuyor.

Kaynak: Voice of the Island