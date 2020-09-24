Larnaka’daki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alarm verildi

Rum basını, özellikle Larnaka’da artan vaka sayısıyla alınan kararlara ve ortaya çıkan endişelere geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Alarm Yine Çaldı-Larnaka Bugünden İtibaren Kısıtlamada-36 Yeni Vaka-Pandemi Hastanesinde 12 Hasta” başlıklı haberinde, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Larnaka bölgesinin, alınan biri dizi tedbirle, bu sabahtan itibaren, 15 gün sürecek yeni kısıtlamalara girdiğini yazdı.

Nea Salamina futbol kulübünde 20, Ethniko Ahna kulübünde ise 18 pozitif vakanın belirlenmesinin ardından Larnaka’da futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanacağını yazan gazete, bu çerçevede alınan diğer tedbirlere de yer verdi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün Güney Kıbrıs genelinde açıkladığı vaka sayısının 36 olduğu, bunlardan 23’nün ise Larnaka bölgesiyle alakalı olduğuna dikkat çeken gazete, Nea Salamina kulübünün ardından Ethniko Ahna kulübünde de çift haneli vaka çıktığını, her iki takımın da da Larnaka ve “Mağusa bölgesinden” olmasından dolayı bölgede genel bir endişenin hakim olduğunu yazdı.

Açıklanan 36 vakadan 18’inin Etniko Ahna futbol kulübünden olduğunu belirten gazete, Larnaka’da dün yeni bir bulaşma zincirinin daha tespit edildiğini kaydetti. Aile yakınlarında pozitif çıkan kişinin olması nedeniyle Larnaka Hastanesi’ndeki bir hemşireye yapılan testin de pozitif çıktığını yazan gazete, toplamda 4 olmak üzere bu zincirde 2 kişinin daha enfekte olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, durumu ele almak ve gerekli görülmesi halinde ek tedbirler amacıyla bugün Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileriyle bir araya gelecek.

Larnaka bölgesindeki vakaların son 15 gün içerisinde artması nedeniyle Rum Sağlık Bakanlığı, durumu oldukça endişe verici nitelendirerek, bu bölgede alınan tedbirlerle ilgili yeni bir talimatname yayınladı.

PANDEMİ HASTANESİNDE 12 HASTA

Gazete, aynı haberin içerisinde, Koronavirüs vakalarının tedavi gördüğü “Mağusa Hastanesi”nde yatan (Koronavirüs) hasta sayısının dün itibarıyla 12 olduğunu yazdı.

Gazete sadece 1 hastanın, ileri bakım isteyen ünitede yattığını belirtti.

Vakalarla ilgili haber, Alithia’da “Koronavirüs Futbolu Da Vurdu-Durum Kontrolden Çıktı-Müsabakalar Erteleniyor”: Haravgi’de “36 Yeni Vaka, 1’İ Larnaka Hastanesinden, 18’i Ethniko Ahna’dan”; Politiste “Vakalar Merdiveni Tırmanıyor- İki Büyük Odak, Nea Salamina-Ethniko Ahna” başlıklarıyla yer aldı.