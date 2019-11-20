Larnakalılar Derneği’nden Başkan Sadıkoğlu’na anlamlı ziyaret

Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam ve yönetim kurulu İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Göksel Saydam, Merhum Başkan Prof. Dr. Serdar Saydam’ın girişimleri neticesinde İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum başkanlar ve hayatta olan başkanların anısına hazırlanan fotoğrafları Başkan Sadıkoğlu’na takdim etti.

Ziyarette konuşan Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam, Dernek olarak ahde vefaya önem verdiklerini söyledi. Geçmişten günümüze bir köprü görevi kurmayı amaçladıklarını ifade eden Saydam, İskele Festivali kapsamında düzenlenen Larnakalılar Gecesi’nin de bu kapsamda önemli olduğunu vurguladı. Her yıl festivale katılanlara nortalji yaşattıklarını belirten Göksel Saydam, 51. İskele Festivali kapsamında Merhum Başkan aynı zamanda kardeşi olan Prof. Dr. Serdar Saydam’ın önemli bir misyon yüklendiğini, geçmişten günümüze İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum başkan ve hayatta olanlara teşekkür plaket takdim edildiğini hatırlattı. Amaçlarının ahde vefa olduğunu vurgulayan Saydam, özelde İskele’ye genelde ise tüm topluma katkı koyanları bu sayede onurlandırdıklarını ifade etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da Larnakalılar Derneği’ne yaptığı maddi ve manevi katkıdan dolayı teşekkür eden Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı, işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Larnakalılar Derneği’nin geçmişi yad etmek açısından önemli bir görev üstlendiğini vurguladı ve Derneğe çalışmalarında başarılar diledi. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam’ı da rahmetle anan Sadıkoplu, Serdar Saydam’ın, Larnakalılar için çok büyük uğraşlar verdiğini hatırlattı. Bu yıl 51. Düzenlenen Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Larnakalılar Gecesi’nin bir kez daha Larnakalıları bir araya getirdiğini de belirten Başkan Sadıkoğlu, kendilerinin de geçmişten günümüze köprü görevi gören bu tür etkinliklere katkı koyduklarını koymaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi. Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum başkanlar ve hayatta olan başkanların anısına hazırlanan fotoğraflarının yer aldığı çerçeveleri de İskele Belediyesi’nin en güzel ve uygun yerine yerleştireceklerini söyledi.

Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam’a İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde; Ülker Fahri İlker Züğürt, Mustafa Bayramoğlu ve Mehmet Züğürt eşlik etti.

(BRT/MAIL)