Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114418
ALTIN
163.270
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2315
EURO
4.6507
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Beraketini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

Latif: "Çocuk oyun parkı projesi çerçevesinde çit türü ağaçlar budandı"

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede “ağaç katliamı” yapıldığına ilişkin söylemleri yanıtladı.

16 Ocak 2018 Salı 22:23
Latif: "Çocuk oyun parkı projesi çerçevesinde çit türü ağaçlar budandı"
banner10

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede “ağaç katliamı” yapıldığına ilişkin söylemleri yanıtlayarak, Çocuk Oyun Parkı Projesi çerçevesinde tehlike yaratan çit türü ağaçların budandığını belirtti ve  “ağaç katili” olarak gösterilmekten üzüntü duyduğunu kaydetti. 

Yazılı bir açıklama yapan Latif, çocuk oyun parkı alanı içerisinde Elektrik Kurumu’na ait trafo ve havai hatların, özellikle kış aylarında söz konusu çitlerin bakımsızlıktan dolayı aşırı yükselmesiyle arızalara ve köyün elektriksiz kalmasına yol açtığını anlattı.

Budama ile ilgili Orman Dairesi ile yaptıkları istişarelerde, bu ağaçların çit türü olduğu, uzun budanması halinde kısa zamanda yine aynı şekilde yükselip elektrik hatlarını tehdit edeceği görüşünün ortaya çıktığını belirten Latif, “Dolayısıyla almış olduğumuz görüş çerçevesinde çit türü ağaçların zeminden 30 cm yukardan budanması ve kısa süre içerisinde mevcut çitlerin yeniden yeşilleneceği ve şekilleneceği bilgisini aldık” dedi. 

Latif, şunları ekledi:

“Halkımızın göstermiş olduğu duyarlılığı ve tepkiyi saygıyla karşılıyorum.  Fakat bir takım gerçekleri göz ardı ederek sırf oyun parkı yapılacak diye çocuklarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye atmak gibi bir hakkımız yoktur. Atıl durumda bakımsız olan bir yeri daha güzel kullanılabilir hale getirmek ve çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak tek hedefimizdir…  Ağaç katili ilan edilmem beni derinden üzmüştür. Ağaç katili olan bir kişi 3,5 yıl içerisinde Orman Dairesi ile istişare ederek bölgeye 25,000 adet fidan dikimi gerçekleştirmez. Çocuk Parkı projemizin hayat bulması için bilir kişilerden aldığımız görüşler doğrultusunda bu çit budama işleri kaçınılmaz olmuştu.” 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
“Gıda İşletmelerinde Hijyen” konulu eğitim düzenlendi
“Gıda İşletmelerinde Hijyen” konulu eğitim düzenlendi
KKTC'ye girişine polis engeli
KKTC'ye girişine polis engeli

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim