Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti

LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi

 Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün tarafından, “Bilişsel Kognitif Davranışçı Terapiler” konulu konferans düzenlendi.  

04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:08
0 Okunma
LAÜ’de “Bilişsel Kognitif Davranış Terapisi” konulu konferans düzenlendi

Konferansa,  Lefkoşa Kognitif Davranış Terapi Merkezi’nin kurucuları olan Psikolog Deniz Erkal ve Psikolog Selen Üstüner katılım göstererek öğrencilere Kognitif Davranış Terapileri hakkında açıklayıcı bilgiler sundular. 

Terapist olmak için nasıl bir eğitim sürecinden geçilmesi gerektiği öğrencilerle paylaşıldı  

  Kognitif Davranış Terapisti olan davetliler Kognitif Davranış Terapisinin günümüz Terapi uygulamaları arasındaki yerini, çalışma yollarını ve terapist olmak için nasıl bir eğitim sürecinden geçilmesi gerektiği bilgilerini öğrenciler ile paylaştılar. Özellikle olumsuz ototmatik bilişler ve bunların hayatımızda meydana getirdiği olumsuzluklara dikkat çeken konuşmacılar öğrencilerle etkileşimli bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumların ardından soru cevap bölümü ile konferans sona erdi. 

Anahtar Kelimeler:
LAÜKonferans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
UBP-CTP-HP denemesi mi?
UBP-CTP-HP denemesi mi?
Dr. Ali Niyazi Fikret toprağa verildi
Dr. Ali Niyazi Fikret toprağa verildi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim