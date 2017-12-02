Lazer tedavisine başlandı

Haberal Kıbnslı'dan Candan Mert'in haberine göre, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, devlet hastanesi bünyesindeki Üroloji Servisi’nde artık bütün üriner sistem taş hastalarına lazer ile müdahale edilebildiğini ifade ederken, bu sürecin gelişim aşamasını da açıkladı.

“Devlet hastanelerinde görevli doktorlar başarılı oldu”

Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, sürecin başlangıç aşaması olan Eylül ayında ilk etap olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Klinik Şefi Prof. Dr.Altuğ Tuncel’in KKTC’ye geldiğini ve Prof. Dr. Tuncelönderliğinde eğitim amaçlı olarak 2 gün boyunca 14 hastaya bu işlemin yapıldığını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde de yine aynı ekiple ve Prof. Dr. Altuğ Tuncel’in gözetiminde Mağusa, Girne ve Lefkoşa’daki ürologların 2 gün içerisinde 20 hastaya aynı işlemin uygulandığını belirten Dr. Uçaner, bu noktada ameliyatları devlet hastanelerinde görevli doktorların kendilerinin yaptıklarını ve başarılı olduklarını kaydetti.

“Üriner sistem taşlarının daha hızlı kırılmasını sağlıyor”

Lazer yönteminin avantajlarına değinen Başhekim Yardımcısı Uçaner, lazer sayesinde kırılmayan, düşmeyen, ameliyat riski büyük olan hastalara taş ameliyatları endoskopik olarak yapılmakta olduğunu aktardı. Lazer tedavisi yapılan böbrek veya idrar yollarında taş bulunan bütün hastaların aynı gün veya ertesi gün evlerine tedavisi tamamlanmış ve taşsız olarak gönderildiklerini dile getirdi. Lazer yönteminin aynı zamanda üriner sistem taşlarının daha seri ve hızlı olarak kırılmasını sağladığını belirten Dr. Erol Uçaner, bu sistemin diğeravantajlarını ‘alınan anestezi süresinin kısa olması’, ‘kanama riskinin çok düşük olması’ ve ‘herhangi bir kesinin olmaması’ şeklinde sıraladı.