Led ampul fazla elektrik harcar mı?

Peki, LED ampul ne kadar yakar? İşte, LED ampulleri daha yakından tanımanızı sağlayacak bilgiler...

LED ampuller, sağladıkları yüksek enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömürleri sayesinde çok kullanılıyor. Peki bu ampulü seçerken neye dikkat etmelisiniz?

DUY TİPİNİ SEÇİN

Lambaların farklı duy tipleri oluyor. Aynı armatüre uymazlar. Duyunuza bakın. LED ampulü ona göre seçin. Lamba kutusu ambalajı üzerinde duy tipi bilgisi yer alıyor. Bu sayede kolayca doğru duyu seçebilirsiniz.

LAMBA ŞEKLİNİZİ BAŞTA BELİRLEYİN

Lambanın şekli, kullanılacak avize tipine bağlı olarak değişiyor. Bir şey vurgulamak için spot tipi lambayı seçin. Spot ışıklar oturma odası ya da hol için uygun olacak. Ancak mutfak, çocuk odası gibi yerlerde standart lambaları seçin. Bunların yanı sıra, mum tipi veya mini golf tipi gibi küçük avizelere uyumlu lambalar da sıklıkla tercih edilen LED lambalardır.

PARLAKLIĞI SEÇİN

Kutunun üstünde yer alan lümen değeri bir lambanın parlaklığını gösteriyor. Vat değeri (W) ise o lambanın harcadığı güç miktarını gösteriyor. Yüksek watt değerinin daha parlak ışık vereceğini düşünülüyor. Ancak bu durum her zaman geçerli değil. Örneğin 60 watt’lık bir şeffaf lamba 20 watt’lık bir şeffaf lambaya göre daha parlak olabiliyor. Fakat 15 watt’lık LED lambadan daha az parlaklığa sahip. Ampul seçerken vat değerine (W) değil, lümen değerine bakın. Seçilen lambanın lümen değeri ne kadar yüksekse, LED lamba o kadar parlak ışık yayar.

İHTİYACINIZ OLAN RENGİ SEÇİN

Lambalar için renk sıcaklığı Kelvin (K); cinsinden ölçülüyor. Düşük değerli sıcaklık renkleri (örneğin 2700K) sıcak ve sarı aydınlatma ortamı sağlarken, yüksek değerli sıcaklık renkleri (örneğini 6500K) soğuk ve beyaz renkli aydınlatma ortamı yaratır.

RENK KALİTESİNİ ÖNEMSEYİN

Açık havadaki doğal ışığın CRI değeri 100’dür ve diğer ışık kaynaklarının karşılaştırılmasında standart olarak kullanılır. LED lamba seçimi yaparken CRI değerinin 80 ve üzerinde olduğundan emin olun.

PARLAKLIĞI İHTİYACINIZA GÖRE AYARLAYIN

Kutu ambalajının üzerinde parlaklığı ayarlanabilir (dimmable) ibaresi bulunan LED lambaların parlaklığı ile oynanabilir. 2700 K sarı renk sıcaklığı, 2200 K “gün batımı” renk sıcaklığına kadar kısılarak sımsıcak ortamlar sağlanabilir.

KALİTE BELGELERİNİ KONTROL EDİN

Yeni tebliğe göre enerji etiketindeki verimsiz F ve G enerji sınıfları kaldırılarak, 2 adet yeni enerji sınıfı A+ ve A++ eklendi. Sonuçta en yüksek enerji verimliliği sınıfı A++ oldu.

LED AMPÜL NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

LED’ler, yüksek ve düşük hava sıcaklıklarından, darbe ve çarpmalardan etkilenmiyor. Suya ve neme karşı dayanıklı olan LED’lerin, voltaj değişimlerine karşı hassasiyetleri de oldukça düşük. Floresan lambalarda kullanılan enerjinin yüzde 40’ı ışığa dönüşürken, bu oran LED ampullerde yüzde 95 civarında. Bu yüzden 50 watt’lık bir ampulün günlük kullanım süresi 6 saat olarak alındığında kullanım ömrü 2000 saat olurken, 50.000 saatten uzun kullanıma sahip LED lambalarını günde ortalama 8 saat kullandığınızda lambanın kullanım ömrü de 17 yıl olarak hesaplanıyor.

1 LED ampul ortalama olarak 8,4 vat tüketiyor. Bu tüketim normal ampullerde yaklaşık 60 vat iken tasarruflu ampullerde 13 vat olarak ölçülmüştür. Dolayısıyla LED ampul en tasarruflu olan yöntem.