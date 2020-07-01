Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Yemek yapmadı diye aşçıyı dövdü
Aşçının kafasında şişe kırdı
Lefkoşa ve Girne'de araç yangını
Araç Yangınları
Türkiye'den KKTC'ye jetskiyle geldi
Jetskiyle KKTC'ye geldi
Gökhan Naim cinayeti
Gökhan Naim cinayeti

Ledra Palace Kapısı bu sabah geçişlere açıldı

Ledra Palace kapısı, bugünden başlayarak 08.00 ile 20.00 saatleri arası geçişlere açıldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54
834 Okunma
Ledra Palace Kapısı bu sabah geçişlere açıldı

Ledra Palace kapısı, bugünden başlayarak 08.00 ile 20.00 saatleri arası geçişlere açıldı.

Böylece, KKTC tarafından açık olan sınır kapısı sayısı 6’ya yükseldi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 22 Haziran’dan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları geçişlere açılmıştı. Ancak Rum tarafı Lokmacı kapısını açmadığı için buradan geçiş yapılamıyor.

22 Haziran’dan bu yana sadece diplomatların geçişine imkan tanınan Lefkoşa’daki Ledra Palace kapısının bugünden itibaren açılacağını dün açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapının bugünden itibaren 08.00 ile 20.00 arasında koronavirüs salgını öncesi olduğu gibi bireylerin yaya geçişlerine açık olacağını duyurmuştu.

Ledra Palace’tan geçişlerde genel anlamda kara kapılarından geçişlerde geçerli olan kurallar izlenecek.

Buna göre, A grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, açık olan tüm kara sınır kapılarını kullanabilecek.

B grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, ikinci teste tabi tutulacakları Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekiyor.

C grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, 14 günlük zorunlu karantina süresini geçirecekleri merkezlere götürülmek üzere Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekiyor.

Son Güncelleme: 01.07.2020 10:56
Anahtar Kelimeler:
Ledra Palace Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Yemek yapmadı diye aşçıyı dövdü
Yemek yapmadı diye aşçıyı dövdü
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim