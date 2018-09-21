Lefke Belediye Başkanı Kaya köy muhtarları ile istişare toplantısı yaptı

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 1. Köy Muhtarları İstişare Toplantısı, Lefke Belediyesi ilgili birim sorumluları ile birlikte, Cittaslow toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda köylerin sorunları ele alınarak muhtarların istek ve talepleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Aziz Kaya, gündeme gelen sorun ve eksikliklerin, istek ve sorunların takip edileceğini ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağını söyledi.



LEFKE BELEDİYESİ İLE SAPA PROPERTİES ARASINDA SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLU İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Öte yandan, Lefke Belediyesi ile Sapa Properties Lltd. arasında, sahil yürüyüş yolu planlama çevre düzenlenmesi ve bakımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziveren’den Yeşilyurt’a kadar olan ve yaklaşık 5 bin metre olan proje kapsamında, yürüyüş yolları, restoran, cafe, bar alanları, denize giriş alanları, bisiklet parkurları oluşturularak, çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi hedefleniyor.



MADENCİ HEYKELİ AÇILIŞI PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Diğer yandan, geçmişte madenciler grevine destek veren işçiler, sendikacılar ve “Kıbrıs halkının” anısına yaptırılan “Madenci Heykeli”nin açılışı Pazar günü Lefke Karadağ’da yapılacak.

Lefke Belediyesi, 23 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Atış Poligonu girişinde gerçekleştirilecek açılışa tüm halkı davet etti.