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Lefke Belediyesi'den Su Faturalarıyla İlgili Önemli Açıklama

"Tüketmiş oldukları su miktarı ne olursa olsun tüketimleri 5 ton üzerinden faturalara yansıtılacak"

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:31
1081 Okunma
Lefke Belediyesi'den Su Faturalarıyla İlgili Önemli Açıklama

Lefke Belediyesi bugün yaptığı açıklamada belde halkına ekonomik katkıda bulunmak amacıyla  tüm abonelerin  tüketmiş oldukları su miktarı ne olursa olsun tüketimleri 5 ton üzerinden faturalara yansıtılacğını duyurdu.

Ayrıca bu dönemde kapalı olan işyerleri için su tüketimleri "0" kabul edilecek

Açıklama şöyle:

Saygıdeğer Halkımıza Duyurulur
Corona Virüs nedeniyle yaşamakta olduğumuz sıkıntılı günlerde ,Lefke Belediyesi , hayatın her alanında halkımıza destek olmaya devam etmektedir.
Belde halkımıza ekonomik olarak katkıda bulunabilmek adına tüm abonelerimize tüketmiş oldukları su miktarı ne olursa olsun tüketimleri 5 ton üzerinden faturalara yansıtılacaktır.(tüketimleri 5 ton altında olanlara tüketim miktarları kadar faturalandırılacaktır) Bu nedenle evinize bırakılan fatura normal tüketiminizi gösterirken sistemde tüm tüketimler 5 ton üzerinden düzeltilecektir.
Ayrıca bu dönemde kapalı olan işyerleri için su tüketimleri "0" kabul edilecek ve ek hizmet bedelleri de yansıtılmayacaktır.
Sağlıklı günler dileriz.

Lefke Belediye Başkanlığı

Anahtar Kelimeler:
Lefke BelediyesiSu FaturasıLefke
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vatandas 2020-04-06 13:06:21

LEFKE BELEDIYESININ YAPTIGINI DIGER BELEDIYELER NIYE YAPMAZ

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