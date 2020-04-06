Lefke Belediyesi'den Su Faturalarıyla İlgili Önemli Açıklama

Lefke Belediyesi bugün yaptığı açıklamada belde halkına ekonomik katkıda bulunmak amacıyla tüm abonelerin tüketmiş oldukları su miktarı ne olursa olsun tüketimleri 5 ton üzerinden faturalara yansıtılacğını duyurdu.
Ayrıca bu dönemde kapalı olan işyerleri için su tüketimleri "0" kabul edilecek
Açıklama şöyle:
Saygıdeğer Halkımıza Duyurulur
Corona Virüs nedeniyle yaşamakta olduğumuz sıkıntılı günlerde ,Lefke Belediyesi , hayatın her alanında halkımıza destek olmaya devam etmektedir.
Belde halkımıza ekonomik olarak katkıda bulunabilmek adına tüm abonelerimize tüketmiş oldukları su miktarı ne olursa olsun tüketimleri 5 ton üzerinden faturalara yansıtılacaktır.(tüketimleri 5 ton altında olanlara tüketim miktarları kadar faturalandırılacaktır) Bu nedenle evinize bırakılan fatura normal tüketiminizi gösterirken sistemde tüm tüketimler 5 ton üzerinden düzeltilecektir.
Ayrıca bu dönemde kapalı olan işyerleri için su tüketimleri "0" kabul edilecek ve ek hizmet bedelleri de yansıtılmayacaktır.
Sağlıklı günler dileriz.
Lefke Belediye Başkanlığı
LEFKE BELEDIYESININ YAPTIGINI DIGER BELEDIYELER NIYE YAPMAZ