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Lefke Belediyesi'nden adrese teslim uygulama

Kronik rahatsızlığı olan ve Cengiz Topel Hastanesi’nden ilaçlarını almak isteyen vatandaşlara ilaçlarının kolluk ekipleri tarafından adreslere teslim edildiği açıklandı.

10 Nisan 2020 Cuma 13:17
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Lefke Belediyesi'nden adrese teslim uygulama

Kronik rahatsızlığı olan ve Cengiz Topel Hastanesi’nden ilaçlarını almak isteyen vatandaşlara ilaçlarının kolluk ekipleri tarafından adreslere teslim edildiği açıklandı.

Lefke Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak Belediyenin telefon numaralarının (0392 7287347, 0392 7287358, 0392 7287732, 0533 8546371, 0533 8270300, 0533 8268347) aranabileceğini bildirdi.

İlaç taleplerinin en geç saat 11.00'e kadar Belediyeye bildirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, saat 11.00 den sonra gelen ilaç taleplerinin hastane eczanesinin kapanış saati gereğince ertesi gün yerine getirileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Cengiz Topel HastanesiLefke Belediyesi
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