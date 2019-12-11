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“Lefke bölgesinde okunan ezan seslerinin yüksek olduğuna ilişkin dava red ve iptal edildi”

11 Aralık 2019 Çarşamba 13:13
“Lefke bölgesinde okunan ezan seslerinin yüksek olduğuna ilişkin dava red ve iptal edildi”

Din İşleri Başkanlığı, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Başkanlığı ile Din İşleri Başkanı Talip Atalay aleyhine Lefke Kaza Mahkemesi’nde ‘Lefke bölgesindeki camilerde okutulan ezan seslerinin yüksek ve rahatsız edici’ olduğuna ilişkin ikame edilen davanın, muhterem mahkeme tarafından red ve iptal edildiğini” açıkladı. 
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konu ile ilgili yazılı açıklamasında, “davanın; “davalı” olarak bulunan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Başkanlığı ve Talip Atalay lehine neticelendiğini” bildirdi. 
Açıklamada, “Söz konusu davada ezan seslerinin kamusal rahatsızlık yaratmadığını ve yine özel rahatsızlık sebebi sayılıp sayılmadığı hususunda ise yine muhterem mahkeme kararında özel rahatsızlık sebebi sayılmasının yine mümkün olmadığını ve herhangi bir rahatsızlık yaratmadığı yönünde bulgularda bulunmuştur” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Lefke BölgesiHaberKKTC
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