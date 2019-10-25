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Lefke Bölgesi’ndeki regülatörde temizlik çalışmaları yapıldı

25 Ekim 2019 Cuma 11:37
Lefke Bölgesi’ndeki regülatörde temizlik çalışmaları yapıldı

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Lefke bölgesinde Çarşamba günü gerçekleşen yağışlardan dolayı Lefke deresinin denize aktığı ve derivasyon kanalının sazlarla millenmiş olduğu konusundaki şikayetler Su İşleri Dairesi’ne bildirilmiştir.

Daire’den yapılan açıklama şöyle:

‘2009 yılından beri temizlenmeyen kanalın Lefke’de bulunan regülatörü, tarafımızdan temizlenmiştir. Ancak regülatörün üzerinde bulunan dereden çok fazla dal ve benzeri malzemenin su ile beraber gelmesi sonucu, malzemenin hali hazırda zaten millenmiş olan kanala gitmemesi için kapaklar açılmış ve temizlik yapılarak dün öğle saatlerinde kapaklar kapatılıp su kanala alınmıştır.

Ayrıca, Çarşamba akşamı itibarı ile Güzelyurt ekipleri bölgeye ulaşmış, regülatörlerde ve kapakların bulunduğu bölgelerle sifon ağızlarındaki temizlikler yapılmıştır.

Ekipler tarafından yapılan denetimler sonucunda, kanalda acil temizlik isteyen bölgeler için de çalışmalar başlatılmıştır.’

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Lefke BölgesiTemizlik
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