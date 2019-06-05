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Lefke Ceviz Festivali bugün başladı

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
Lefke Ceviz Festivali bugün başladı
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 Lefke Ceviz Festivali bugün başladı. Bu yıl 10’uncu düzenlenen festival için belirlenen slogan “Ceviz Tadında Bayram ve Bayram Geldi Hoş Geldi” oldu.

Lefke’nin ev sahipliğindeki festival, iki gün sürecek. Bugün saat 14.00’te açılan 10. Ceviz Festivali, iki gün boyunca saat 23.00’e kadar renkli etkinliklerle devam edecek.

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Festivalde, “Bayram Geldi Hoş Geldi” temalı gösteriler, çocuk aktiviteleri, halk dansları, müzik dinletileri olacak. Lefke Belediyesi kadın kursunun “El Emeği Göz Nuru” sergisi de açılacak. Konuklar için rehber eşliğinde “Adım Adım Lefke” tanıtım turu düzenlenecek. Festival kapsamında, yerel stantlar da açılacak.

Bugünün finali Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) katkılarıyla 16 farklı ülkenin kültürünün yansıtılacağı “Uluslararası Turizm Gecesi” ve yarının finali “Bay ve Bayan Turizm Gençlik Yarışması” ile yapılacak.

Cittaslow (sakin şehir) Lefke, Kuzey Kıbrıs’ın en fazla ceviz ağacına sahip yeri olarak biliniyor.

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Son Güncelleme: 05.06.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
GündemFestivalCevizLefkeKıbrısHaber
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