Lefke çöplüğündeki yangın sürüyor

Özellikle Lefke merkez ve yakın çevrede etkili olan dumandan bölge halkı olumsuz etkileniyor.
Yangına bugün helikopterle müdahale edildi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, BRT’ye yaptığı açıklamada, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Lefke’deki çöplükte başlayan yangın sürüyor.
Özellikle Lefke merkez ve yakın çevrede etkili olan dumandan bölge halkı olumsuz etkileniyor.
Yangına bugün helikopterle müdahale edildi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, BRT’ye yaptığı açıklamada, çalışmaların sürdüğünü söyledi.