Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!

Lefke çöplüğündeki yangın sürüyor

Lefke’deki çöplükte başlayan yangın sürüyor.

29 Temmuz 2022 Cuma 19:20
42 Okunma
Lefke çöplüğündeki yangın sürüyor
banner48

Özellikle Lefke merkez ve yakın çevrede etkili olan dumandan bölge halkı olumsuz etkileniyor.

Yangına bugün helikopterle müdahale edildi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, BRT’ye yaptığı açıklamada, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayağına sıktı...
Ayağına sıktı...
Soyguncunun ülkeden kaçmasına yardım ettiler!
Soyguncunun ülkeden kaçmasına yardım ettiler!
15 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!
15 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim