Lefke'de 70 yaşındaki yayaya araba çarptı

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Koşarak "hem da Usame Bolt gibi koşarak" arabaya çarpmıştı! Yaya suçlu! (Yakın gelecekte KKTC bataklığında haber benim söylediğim gibi da olursa hiç şaşırmayın).
Utanmaz arlanmaz insancık. Kimi ülkede tehlikeli sürüş yapan yıllarca araba kullanmaktan men edilir, KKTC de ise yaşlı insana çarpan için no problem!