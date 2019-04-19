Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Lefke'de 70 yaşındaki yayaya araba çarptı

19 Nisan 2019 Cuma 15:30
Lefke'de 70 yaşındaki yayaya araba çarptı
banner44

banner41
Lefke Cengiz Topel Hastanesi yakınlarında meydana gelen kazada 70 yaşındaki Cemaliye Gencer'e araç çarptı.

Kazada yaralanan Cemaliye Gencer, Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırıldı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-04-19 18:42:19

Koşarak "hem da Usame Bolt gibi koşarak" arabaya çarpmıştı! Yaya suçlu! (Yakın gelecekte KKTC bataklığında haber benim söylediğim gibi da olursa hiç şaşırmayın).
Utanmaz arlanmaz insancık. Kimi ülkede tehlikeli sürüş yapan yıllarca araba kullanmaktan men edilir, KKTC de ise yaşlı insana çarpan için no problem!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Karatepe cezaevine gönderildi
Karatepe cezaevine gönderildi
Yeşilyurt'ta bir araç yayaya çarptı
Yeşilyurt'ta bir araç yayaya çarptı
Karpaz Gate Marina’nın bazı bölümleri mühürlendi
Karpaz Gate Marina’nın bazı bölümleri mühürlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim