Lefke'de başıboş dolaşan muflon Taşkent Doğa Parkı yetkilerine teslim edildi

Bugün sosyal medyada gündem olan Lefke’de başıboş gezen muflonu Taşkent Doğa Parkı yetkilileri teslim aldı.

Sosyal medya üzerinden Taşkent Doğa Parkı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yerinde yapılan gözlemlerde hayvanın halsiz olduğu, küçük ve yüzeysel gibi görülen yaralarının bulunduğu ve üzerinde çok sayıda kene olduğu tespit edildi” denildi.

Sağlıklı bir hayvanın kolayca yakalanmasının çok zor olduğuna dikkat çekilen açıklamada, muflonun ciddi enfeksiyon altında veya vurularak yaralanmış olabileceği ifade edildi.

“Köpek saldırısı da oradaki vatandaşlar tarafından dile getirilmiş bir unsur olarak değerlendirme altında…” ifadelerine yer verilen açıklamada, muflonun kesin durumunun ve tedavide izlenecek yolun ileri tetkiklerden sonra kesinlik kazanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin yaptığı açıklamada, 7 yılda ilk kez bir Kıbrıs muflonunu misafir ettikleri belirtildi.