Lefke'de büyük patlama!

Lefke’deki büyük patlama korkuttu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması ise şans olarak nitelendirildi.
Gunni Kebap Salonu’ndaki tüp gaz patlaması sonucu, salonun büyük bölümü yıkıldı.
Tüp gaz bomba etkisi yaptı, çevre sakinleri korku ve endişe yaşadı.
Lokanta sahiplerinin öğle temizliğinin ardından mekandan ayrılması önemli bir şans oldu.
Gunni Kebap Salonu, Lefke merkezde, festivallerin kurulduğu yayalandırılmış bölgede faaliyet sürdürüyor.
Kaynak: Yenidüzen
https://www.yeniduzen.com/lefkede-tup-gaz-patladi-lokanta-yikildi-143578h.htm