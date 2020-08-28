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Lefke'de korkunç trafik kazası

Lefke'de bu sabah meydana gelen trafik kazasında Cristina Zeybek isimli kadın yaralandı.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:14
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Lefke'de korkunç trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09:00 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde Gözde COŞAN (K-23), yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu bankete çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkıp kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Gemikonağı’nda sakin Crıstına ZEYBEK’e (K-31) çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Crıstına ZEYBEK ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, yine ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan muayenesinde 6 aylık hamile olan Crıstına ZEYBEK’in karnındaki ikiz çocuklarından birinin ölü olduğu, kendisinin de sağ ayağının kırık olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Gözde COŞAN ise tutuklanmıştır. Polisin soruşturması devam etmektedir.

BRT

Son Güncelleme: 28.08.2020 15:42
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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