Lefke'de koronavirüs

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, Lefke bölgesinde bir kadının coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve test sonucunun beklendiğini açıkladı.

Lefke bölgesinde ikamet eden kadına PCR testi yapıldığını ve sonucunun öğlen saatlerinde çıkmasının beklendiğini ifade eden Aziz Kaya, söz konusu kadının ailesinin de her ihtimale karşı karantinaya alındığını kaydetti.

Lefke’de ikamet eden ‘şüpheli’ kadın vakanın dün kusma, nefes darlığı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle özel bir doktora başvurduğunu kaydeden Kaya, doktorun yönlendirmesiyle kadının Lefkoşa Pandemi Hastanesi’ne sevk edildiğini ve kendisine test yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak : Kıbrıs Haberci