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Lefke'de koronavirüs

Ülkenin batısına uğramayan Covid-19 virüsü, tüm uyarılara ve önlemlere rağmen Lefke bölgesinde.

09 Nisan 2020 Perşembe 11:37
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Lefke'de koronavirüs

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, Lefke bölgesinde bir kadının coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve test sonucunun beklendiğini açıkladı.

Lefke bölgesinde ikamet eden kadına PCR testi yapıldığını ve sonucunun öğlen saatlerinde çıkmasının beklendiğini ifade eden Aziz Kaya, söz konusu kadının ailesinin de her ihtimale karşı karantinaya alındığını kaydetti.

Lefke’de ikamet eden ‘şüpheli’ kadın vakanın dün kusma, nefes darlığı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle özel bir doktora başvurduğunu kaydeden Kaya, doktorun yönlendirmesiyle kadının Lefkoşa Pandemi Hastanesi’ne sevk edildiğini ve kendisine test yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak : Kıbrıs Haberci

Anahtar Kelimeler:
LefkeKoronavirüsCoronavirüsAziz Kaya
Yorumlar
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noname16 2020-04-09 12:09:47

beee gadının butigi varms ne söylemezsinizz??? tebdir alsn insanlar!!!

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Öfkeli 2020-04-09 12:36:26 @noname16

Amman anam lefke da doldu

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gorona 2020-04-09 12:17:24

butiği açıkmıydı be akıllı

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noname16 2020-04-09 12:21:24 @gorona

evlere dagıtım yaparmıs o daha beter!!

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