Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Olay nasıl oldu? Tüm detaylar bu haberde...
Olay nasıl oldu? Tüm detaylar...
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı

Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşılanıyor

Lefke Gazi Lisesi okul iradesi sosyal medyadan yaptığı açıklama ile öğretmenlerden sonra öğrencilerin de aşılanmaya başladığını duyurdu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:41
140 Okunma
Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşılanıyor

2021-2022 Öğretim yılında sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek için Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşılanmaya başlandı. 

Lefke Gazi Lisesi okul iradesi sosyal medyadan yaptığı açıklama ile öğretmenlerden sonra öğrencilerin de aşılanmaya başladığını duyurdu. Lefke Gazi Lisesi öğrencilerinin aşı işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanelerinde yaptırabileceği belirtildi.

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

"2021-2022 Öğretim yılında yeniden kapanmamak ve sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek için Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşılanmaya başlandı.

Öğretmenlerimizin büyük oranda aşılanma işlemi tamamlanmışken tüm öğrencilerimizin de hem kendilerini hem de  sevdiklerini korumak için bu ilk adımı atmaları içinde bulunduğumuz süreçte kaçınılmaz hale gelmiştir.

 Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşı işlemlerini Yakın Doğu Üniversite'si Hastanelerinde yaptırabilirler. En erken zamanda bu işlemleri tamamlamanız hem sizi hem toplumu çok daha sağlıklı kılacaktır.

Unutmayın her şeyin başı sağlık, sağlığın başı AŞI.

Sağlıkla kalın…"

Anahtar Kelimeler:
Lefke Gazi LisesiAşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: İnsanlar aşı merkezlerine gelmiyor
Üstel: İnsanlar aşı merkezlerine gelmiyor
Başbakan Saner, Antalya’da Yangından Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Edecek
Başbakan Saner, Antalya’da Yangından Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Edecek
İçki Tesiri Altında Götürüldüğü Karakolu Dağıttı, Polisi Darp Etti
İçki Tesiri Altında Götürüldüğü Karakolu Dağıttı, Polisi Darp Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim