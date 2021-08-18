Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşılanıyor

2021-2022 Öğretim yılında sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek için Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşılanmaya başlandı.

Lefke Gazi Lisesi okul iradesi sosyal medyadan yaptığı açıklama ile öğretmenlerden sonra öğrencilerin de aşılanmaya başladığını duyurdu. Lefke Gazi Lisesi öğrencilerinin aşı işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanelerinde yaptırabileceği belirtildi.

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

"2021-2022 Öğretim yılında yeniden kapanmamak ve sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek için Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşılanmaya başlandı.

Öğretmenlerimizin büyük oranda aşılanma işlemi tamamlanmışken tüm öğrencilerimizin de hem kendilerini hem de sevdiklerini korumak için bu ilk adımı atmaları içinde bulunduğumuz süreçte kaçınılmaz hale gelmiştir.

Lefke Gazi Lisesi öğrencileri aşı işlemlerini Yakın Doğu Üniversite'si Hastanelerinde yaptırabilirler. En erken zamanda bu işlemleri tamamlamanız hem sizi hem toplumu çok daha sağlıklı kılacaktır.

Unutmayın her şeyin başı sağlık, sağlığın başı AŞI.

Sağlıkla kalın…"