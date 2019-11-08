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Lefke Hurma Festivali pazar günü

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğinde, hurma ürününü tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak, üreticilerin desteklenmesi ile Kıbrıs kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Lefke Hurma Festivali’nin 10.’ncusu, 10 Kasım Pazar günü yapılıyor.

08 Kasım 2019 Cuma 11:00
Lefke Hurma Festivali pazar günü

Festival, 10 Kasım Pazar günü saat 10.00’da Lefke Atatürk Parkı’ndan Çarşı Merkezi’ne kadar sürecek kortejle başlayacak.

Festivalin açılışı geçmişte maden şirketinde çalışan emekçi maden işçileri tarafından yapılacak.
Saat 18.00’e kadar sürecek festivalde, gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalde kurulacak stantlarda hurma ürününün yanısıra Kıbrıs’ a özgü yiyecek, içecek ve el meği ürünler de satışa sunulacak.Festival kapsamında ayrıca John Ingles- Yağlı boya resim, Leman Cankat- Seramik, Lefke Belediyesi Kadın Kursu el emeği ürünleri, Lefke Gazi Lisesi- Fotoğraf, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi- Atık Malzemeden sanat ve Çamay Çiçekseven’in geri Dönüşüm sergisi gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Festivale bu yıl, Cittaslow Uluslarası Koordinasyon Toplantısı için ülkemizde bulunan Cittaslow ağı başkan ve temsilcileri de katılacak.

(BRT)

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