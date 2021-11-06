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Lefke Hurma Festivali Yarın Yapılacak

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi  işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen,  Lefke Hurma festivalinin 12.’si, Avrupa Birliği’nin ‘’ İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ desteğinde, 7 Kasım 2021 Pazar günü, Lefke Çarşı Merkezinde, saat 10:00 – 18 :00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:23
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Lefke Hurma Festivali Yarın Yapılacak
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Üreteni desteklemek ve kırsal bölgeye ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, çok sayıda etkinlik, doğa yürüyüşleri, iki toplumlu konserler, kültürel sunumlar, kitap tanıtımları, ve sanatsal sergiler yer alacak. 
Festival programı şu şekilde olacak: 
09:30  - Açılış Konuşmaları 
10:00 – Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi ve Çocuk Orkestrası Konseri v
10:30 – Hüseyin Gündüz The Band Grubu
11:00 – Yunus Erhan Trio
11:30 – Buğra Koççat Konseri
12:00 – Sidar Karakuş Band
13:00 – Mormenekşeli Kadınlar Derneği Korosu
14:00 – İki Toplumlu Koro ve Kıbrıs Havaları Derneği Konseri
15:00  - Grup Baria Konseri
16:00 – Grup Otantik Konseri
17:00 – Serhun Tumtürk ve Grubu
18: 00 – Kapanış 
SERGİLER / ETKİNLİKLER
-Şerif Özege Fotoğraf Sergisi ‘’ LEFKE’NİN IŞIĞI ‘’ – Lefke Turizm Derneği Binası
-Lefke Belediyesi Kadın Kursu El Emeği Göz Nuru  Ekibi : ‘’ Hurma Dalından El Sanatları ‘’
-Lefke Turizm Derneği Binasına iki toplumlu Kitap Tanıtımı  - 12:00 – 15:30
-Platres Tematik Merkezi Lavanta Sunumu
-Lefke Gazi Lisesi resim çalışması
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 
Dağcılık Spor Derneği – Dağdoğan Yürüyüş Grubu – Engin Şah Yürüyüş Ekibi
LEFKE YAVAŞ YÜRÜYÜŞ 
-Saat 12:30 : Turist Rehberi eşliğinde Lefke tanıtım turu ‘’ Cittaslow Lefke Yavaş Yürüyüş ‘’

Anahtar Kelimeler:
LefkeHurma FestivaliLefke Hurma Festivali
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