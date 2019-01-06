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Lefke Turizm Derneği Başkanlığı'na yeniden Karlıtaş getirildi

06 Ocak 2019 Pazar 16:24
Lefke Turizm Derneği Başkanlığı'na yeniden Karlıtaş getirildi

Lefke Bölgesindeki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin, turizm vasıtasıyla korunup, tanıtılması amacıyla 2010 senesinde kurulan Lefke Turizm Derneği başkanlığına yeniden Hasan Karlıtaş getirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul dün Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Derneğin Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarıyla çalışma komitelerine seçilen isimler şöyle:

Hasan Karlıtaş (Başkan), Nermin Şanlıdağ (Asbaşkan) Meltem  Köksallar (Genel Sekreter), Özdemir Şanlıdağ (Mali İşler Sorumlusu), Teoman  Oktay (Projeler Sorumlusu), Elvan Yolaç (Sosyal İşler Sorumlusu), Efem Okkıran (Halkla İlişkiler Sorumlusu), Nalan Akdağ (Eğitim Sorumlusu), Cumali  Karakuş (Basın Yayın ve Tanıtım Sorumlusu), Ayşe Erzeybek – Faal Üye (Doğancı Temsilcisi), Seyit Sayal – Faal Üye (Etkinlik  Sorumlusu), Feridun Işıman (Sanat Danışmanı), Gölgem Şat - Yedek Üye (Gençlik  Temsilcisi), Pembe Coşkun (Yedek Üye)

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Disiplin Kurulu Kubilay Öğütveren, Nuray Gazi ve Bülent Erzeybek’ten oluşurken, Denetleme Kurulu’nda Nazif Kubilay, Ayşen Özrençberoğlu ve Gülseren Oktay yer aldı.

KARLITAŞ: “LEFKE İLÇESİNİN GELECEĞİ PLANLI TURİZM, EĞİTİM VE ÜRETİMDEDİR”
 
Hasan Karlıtaş yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın saklı cenneti durumundaki, Cittaslow üyesi Lefke’nin geleceğinin, planlı, kültür ve çevre dostu sürdürülebilir turizm gelişiminde olduğuna inandıklarını kaydetti.

Lefke ilçesi, tarih, kültür ve doğa değerleri açısından son derece zengin bir potansiyele sahip olmasına rağmen, ülkedeki turizm gelişiminden hak ettiği payı alamadığını ifade eden Karlıtaş, Lefke bölgesinin, hak ettiği güzelliklere kavuşabilmesi için 2019 - 2021 arasındaki görev süresinde ekip ruhu ile çalışacaklarını belirtti.

Dernek olarak, Lefke nin gelişimini etkileyecek her türlü olumsuzluğun da karşısında durarak, bölgenin planlı bir şekilde gelişmesi için etkin bir biçimde faaliyetleri yürüteceklerini kaydeden Karlıtaş, “Çünkü Lefke ve köyleri, her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Lefke Turizm Derneği
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