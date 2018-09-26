Lefke Turizm Derneği:İhtiyacımız olan sürdürülebilir planlı turizm modelidir

Lefke Turizm Derneği turizmde ihtiyacın; topluma dayalı, tarih, kültür ve doğa dostu sürdürülebilir planlı bir turizm modeli olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Hasan Karlıtaş Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Dünya Turizm Günü’nün yerelde kutlanmasına öncülük ettiğini belirttiği den Lefke Belediyesi’ni kutlayarak, ülkede bu günün daha etkin faaliyetlerle kullanılmasını temenni etti.

Karlıtaş, Dünya Turizm Günü’nün, toplumun farklı kesimlerinden insanlara turizmi sevdirmek ve halktaki turizm bilincini yükseltmek yönünde önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Lefke Turizm Derneği olarak turizm gönüllülerinin Dünya Turizm Günü’nü kutladıklarını belirten Karlıtaş, cittaslow turizmine önem verilmesi, turizmin kırsalı da içine alacak planlama ile ülke geneline yayılması, turizmin hükümet değil devlet politikası olması, Turizm Örgütü’nün kurulması ve Turizm Gelişim Planı’nın (master planın) hayata geçmesi hedeflerinin gerçeğe dönüşmesini temenni etti.

(TAK)