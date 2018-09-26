Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98845
ALTIN
234.955
DOLAR
6.1077
STERLİN
8.0471
EURO
7.1696
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...

Lefke Turizm Derneği:İhtiyacımız olan sürdürülebilir planlı turizm modelidir

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:25
Lefke Turizm Derneği:İhtiyacımız olan sürdürülebilir planlı turizm modelidir

Lefke Turizm Derneği turizmde ihtiyacın; topluma dayalı, tarih, kültür ve doğa dostu sürdürülebilir planlı bir turizm modeli olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Hasan Karlıtaş Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Dünya Turizm Günü’nün yerelde kutlanmasına öncülük ettiğini belirttiği den Lefke Belediyesi’ni kutlayarak, ülkede bu günün daha etkin faaliyetlerle kullanılmasını temenni etti.

Karlıtaş, Dünya Turizm Günü’nün, toplumun farklı kesimlerinden insanlara turizmi sevdirmek ve halktaki turizm bilincini yükseltmek yönünde önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Lefke Turizm Derneği olarak turizm gönüllülerinin Dünya Turizm Günü’nü kutladıklarını belirten Karlıtaş, cittaslow turizmine önem verilmesi, turizmin kırsalı da içine alacak planlama ile ülke geneline yayılması, turizmin hükümet değil devlet politikası olması, Turizm Örgütü’nün kurulması ve Turizm Gelişim Planı’nın (master planın) hayata geçmesi hedeflerinin gerçeğe dönüşmesini temenni etti.
(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
LefkeHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS,”AB Ülkelerinde öğrenim gören öğrenciler için” AB yetkilileriyle görüştü
KTOEÖS,”AB Ülkelerinde öğrenim gören öğrenciler için” AB yetkilileriyle görüştü
Gazimağusa Belediyesi 15 milyon TL borçlanıyor
Gazimağusa Belediyesi 15 milyon TL borçlanıyor
Çakıl yüklü kamyon kül oldu!
Çakıl yüklü kamyon kül oldu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim