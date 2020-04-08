Lefke ve Güzelyurt bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Corona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır.
Bu maksatla, Güzelyurt – Lefke çift şeritli çevre yolu Lefke gidiş yönünde Aydınköy kavşağından itibaren trafik akışına kapatılmıştır.
Bu güzergahı kullanacak sürücüler, Aydınköy alt geçidini kullanmak suretiyle Aydınköy içerisinden veya Güzelyurt-Lefke eski yolunu kullanmak suretiyle Lefke bölgesine gidebileceklerdir.
Polis Lefke’den Güzelyurt yönüne gidecek sürücüleri Lefke-Güzelyurt çift şeritli çevre yolunu kullanmamaları konusunda uyardı .
(BRT/PGM)