Lefke ve Güzelyurt bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Corona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır.