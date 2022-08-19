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Lefke ve Serdarlı belediyeleri borçlanıyor

Bakanlar Kurulu, Lefke Belediyesi ve Serdarlı Belediyesi'nin borçlanmasını onayladı.

19 Ağustos 2022 Cuma 22:40
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Lefke ve Serdarlı belediyeleri borçlanıyor


Bakanlar Kurulu, Lefke Belediyesi ve Serdarlı Belediyesi’nin borçlanmasını onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Lefke Belediyesi, emekliye ayrılacak olan personelin kıdem tazminatları, ihtiyat sandığı, sosyal sigorta prim ve depozit borçlarının ödenebilmesi amacıyla Vakıflar Bankası'ndan 60 ay vade ile 3 milyon TL borçlanacak.

Serdarlı Belediyesi ise belediye personelinin maaş geriliklerinin ödenmesi, emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatları, geriye dönük ihtiyat sandığı, sosyal sigorta, vergi borçları ve piyasaya olan borçlarının ödenmesi amacıyla Vakıflar Bankası'ndan 60 ay vade ile 1 milyon 300 bin TL borçlanacak.

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