Lefke ve turizm!

Lefke…

Sevgili YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve sevgili CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner geçtiğimiz Perşembe günü mecliste Lefke’yi gündeme getirdiler.

Dün de TİKA ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefke Belediyesi’ne hurmalara musallat olan böcekler için ilaç ve alet bağışında bulundu.

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Lefke…

Bölge olarak ele alırsanız, Romalılar, Persler, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler’in, hatta Rumların ve Ermenilerin gözdesiydi.

CMC’den yola çıkarsak, İngiliz ve Amerikalıların da…

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Sadece portakalı mı?

Hurması mı?

Cevizleri mi?

Suyu mu?

Üç barajdan beslenen bahçeleri mi?

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Tarihi eserleri mi?

Madenciliği mi?

Üniversitesi mi?

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Lefke…

Aplıç Vadisi mi?

Karşıyaka’nın büyüleyici manzarası mı?

Karadağ mı?

İngiliz mimarisi mi?

Osmanlı mimarisi mi?

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Lefke…

Ve bölgesi…

Gaziveren mi?

Afrodit Sitesi orada büyüdükçe, güzelleştikçe ve güzelleştirdikçe ama en çok da kaliteyi ve değeri artırdıkça mı?

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Ambeligu mu?

Elye’nin Angolemin üretim kalitesi, insan güzelliği mi?

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Yeşilırmak?

Tartışmam bile!

Büyüleyici!

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Soli kalıntıları…

Vuni Sarayı…

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Neyi mi anlatmaya çalışıyorum?

Aslında anlatmak istediğim, 1958’den beri veya 1974’ten beri bizim sadece “hamaset” yaptığımızdır…

Sadece “laf” ürettik!

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Lefke’ye bağlı olan Marathasa Vadisi’ndeki Rum köyleri Galapaniotis, Mutulla ve Petulla eğer küçük birer Avusturya – İsviçre köyü olabilmişse; biz 1974’ten sonra hiç bir şey yapmadık demektir!

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CMC atıklarını temizleyemedik!

Lefke’yi yıllarca ihmal ettik!

Çıkmaz sokak yaptık!

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Oysa, yeşiliyle, portakalıyla, suyuyla, tarihiyle, plajlarıyla, Yeşilırmak’ın muhteşem turistik değeriyle, Ambeliugusuyla satamadık bu bölgeyi!

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Başarısızlığımızın – her işimizin boşuna hamaset olduğunun en basit göstergesidir Lefke!

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Ne mi yapalım?

Kardeşim, Dünya’da örnekleri var…

Hamasetten vazgeçelim…

Turizme odaklanalım…

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Biliyor musunuz, ilk idam edilen EOKA’cı, Markos Dragos Lefkelidir…

Lefke, bu ülkenin en çalışkan Ermeni kardeşlerimizin de yaşadığı bir yerdi.

İngilizlerin vurarak öldürdüğü ilke EOKA’cı Haralambos Muskos bu bölgedendir.

Bunlar bile, bu bölgenin pazarlanması için “paha biçilmez” değerlerdir.

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Saçmalayarak, milliyetçi aptallıklarla yaşadık ve yaşattınız!

Yeter!

Aklımızı başımıza toplayalım!

Müthiş bir değer üzerinde yaşıyoruz!

Bu değeri bilelim, sahta saçmalıklarla değil; doğru turizmle Dünya lideri olalım!

Abarttım mı?

Siz bunca yıldır saçmalıyorsunuz, ben bir kez abartırsam çok mu?

Kaldı ki, abartmıyorum!

Çok iddialıyım!