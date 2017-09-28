Lefke ve Yedidalga balıkçıları balıkçı barınağı istiyor

Lefke bölgesi balıkçıları balıkçı barınağı istedi.

Lefke Balıkçıları ve Yedidalga Balıkçılar Birliği adına yapılan açıklamada, balıkçılıkla geçimini sağlamaya çalışan, sayıları yüzü geçen ve kayıtlı 60 adet tekne sahibinin, yıllardan beri kullanımlarına verilecek bir balıkçı barınağının özlemi içerisinde bulunduğu vurgulandı.

Birlik Başkanı Ender Numan ve Asbaşkan Gürtaç Akkılıç imzalı açıklamada, “Uzun yıllardan beridir teknelerini Yedidalga’da bulunan, Güvenlik Kuvvetlerine ait barınakta konuşlandıran yöre balıkçıları olarak her geçen gün tekne sayımız artmaktadır” denilerek, bu nedenle artık ayrı bir balıkçı barınağına acilen ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Geçmiş hükümetlerden bu yana yaşadıkları sorunları aktardıklarını anlatan balıkçılar, açıklamalarında şöyle dedi:

“Bu sorunlarımızı ve taleplerimizi defalaca gündeme getirdik . Bu amaçla Yedidalga’da, Yeşilırmak Yolu kenarındaki Mersinaci (Mersinanin) mevkiinde yer tespit edilip gerekli projenin hazırlandığını bize Bakanlık yetkilileri daha önce iletti. Ülkenin diğer bölgelerinde balıkçı barınakları inşa edilmişken kendimizin halen bir balıkçı barınağından yoksun olmamızın nedenini anlayamadık. Biz bu bölgede adeta mağduriyet yaşamaktayız. Lefke yöresi balıkçıları olarak, eski limanın gelişen balıkçılık sektöründe yetersiz ve sorunlu olduğu için, başta Sayın Başbakan ve Tarım Bakanı’na 2018 yılı bütçe çalışmalarının devam etmekte olduğu bu günlerde anılan bütçeye ödenek koyarak 2018 yılında bölgemize bir balıkçı barınağı kazandırılması çağrısını yapmaktayız.

Yedidalga Balıkçılar Birliği ve Lefke İlçesi Balıkçıları olarak, mevcut balıkçı barınağındaki sorunlar nedeniyle burada ekmek paramızı kazanmanın zorluklarını bir daha yaşamamak için, burada yapılacak ufak tefek tamiratı asla kabul etmeyeceğimizi, hedefimizin sivil ve bize ait bir barınak olduğunu bildirir, bu gerçekleşinceye kadar hertürlü çalışmayı ve yasal mücadeleyi südüreceğimizi ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine getiririz.”